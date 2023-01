L’Ajuntament del Port de la Selva va tancar el 2022 amb una operació immobiliària «que feia que hi anava al darrere», segons va fer públic l’endemà de Sant Esteve l’alcalde Josep Maria Cervera. Es tracta de l’acord de compra d’onze pisos, quinze places d’aparcament, tretze trasters i tres locals que fins ara eren propietat de l’empresa Coral Homes SL.

En aquest immoble, l’Ajuntament ja era propietari de quatre pisos considerats d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO).

Josep Maria Cervera ha explicat que «la compra s’ha tancat per 1.516.510,97 euros. Els pisos també estan classificats d’Habitatge de Protecció Oficial en règim de venda. Vist el resultat de l’opció venda, des de l’Ajuntament tenim la intenció de demanar canviar el règim actual per lloguer i lloguer amb opció a compra». L’alcalde té clar que «amb la suma d’aquests onze habitatges d’HPO esperem ajudar a donar resposta a les necessitats residencials dels que més ho necessiten, però sent conscients que malgrat aquesta operació en matèria d’habitatge, queda feina per fer».

Un dels hàndicaps més grans que pateix el Port de la Selva es deriva de la seva qualitat turística i l’alt preu del metre quadrat construït, la qual cosa fa que sigui difícil trobar habitatges de compra o de lloguer amb finalitats de residència estable per a tot l’any i que no estiguin vinculats a l’estacionalitat del turisme. El municipi, amb bona part del seu terme protegit dins del Parc Natural del cap de Creus, té 461 habitatges de primera residència i 1.441 de segona, 537 dels quals són d’ús turístic. La població estable és de 1.015 habitants, que arriben a ser 10.000 a l’estiu, comptant places hoteleres i de càmping.