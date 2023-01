L’Assemblea per Vilajuïga ja ha activat la maquinària de cara a les properes eleccions municipals per mantenir-se al govern on des del 2019 té majoria absoluta. S’han organitzat tres jornades temàtiques per reflexionar sobre diversos temes del present i el futur de Vilajuïga. Serviran com a base per al programa electoral.

L’alcalde Xavier Llorente i diversos dels regidors de l’Assemblea han portat a terme a les darreres setmanes col·loquis sobre la feina feta en urbanisme i mobilitat i turisme sostenible, amb ponents com l’exalcalde de Salt Xavier Corominas, el tècnic del Consell Comarcal, Roger López, el geògraf Narcís Sastre i el doctor en Turisme Marc Grijalvo. Les jornades, que han estat un èxit de participació, han servit per reflexionar i debatre sobre aspectes clau en el futur . Les conclusions dels debats serviran a l’Assemblea com a base per al programa electoral de les properes eleccions. «Hem fet molta feina els darrers quatre anys i això és palpable a nivell de carrer; ara, volem tornar a governar per seguir avançant en el nostre model de poble, una Vilajuïga per a tothom», ha explicat l’alcalde de la vila, Xavier Llorente. En les properes setmanes es treballarà per confeccionar la llista per donar a conèixer els noms en el primer trimestre de l’any vinent. Assemblea per Vilajuïga és una agrupació d’electors que va néixer el gener del 2015 amb la intenció de presentar-se a les eleccions municipals d’aquell mateix any. Formada en gran part per gent provinent del món associatiu, els seus principis bàsics són l’assemblearisme, la transparència i la democràcia plena.