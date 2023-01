Entrar a la destil·leria Quevall és com visitar un tros d’història de Llançà. Les parets de pedra vista i les voltes del sostre fan notar que és un lloc antic acollidor i ple de vivències. «Cada cop que fem obres descobrim coses que no sabíem que hi eren», explica Isaac Castelló. De fet, entre les seves parets es pot veure una volta catalana feta de pedra del mar, «d’això no se n’ha vist mai cap», assegura Castelló, que no té cap inconvenient en ensenyar-la a qui ho demani. I de fet, hi ha arquitectes que van a veure-la. Sota aquesta hi ha tot d’objectes antics, com un estri per fer barbacoes de fa 300 anys. La sala de tasts la presideix el que havia estat la porta d’entrada de l’edifici, restaurada i reconvertida en taula pel pare d’Isaac Castelló.