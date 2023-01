Figueres té previst inaugurar el 22 de gener a les dotze del migdia el Passeig de la Memòria en homenatge a les persones que moriren durant els bombardejos a la ciutat. El 23 de gener de 1938 es produí una massacre a la part baixa del Parc Bosc, on ara es crea el Passeig de la Memòria on hi haurà 180 petges incrustades al paviment amb el nom de les víctimes, entre altres elements. La iniciativa és d’alumnes de l’Institut Ramon Muntaner en el marc d’un projecte de recerca.

El Passeig de la Memòria convertirà el Passeig nou, a sota el Parc Bosc, amb un memorial de record a les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil. Figueres va ser la segona ciutat més bomardejada durant la Guerra Civil i unes 400 persones moriren a causa d’aquests atacs. Es tracta, tal com el va presentar l’Ajuntament, en «un espai de memòria que ens enfronti al nostre passat i ens ajudi a encarar els reptes de futur». En aquest passeig s’han col·locat les 180 petges gravades amb el nom propi i la data de defunció de les víctimes, incrustades al paviment, i un conjunt escultòric referent a l’absència, de l’escultor empordanès Eudald de Juana, una acció que vol servir per honorar el record de les víctimes dels bombardejos i denunciar la barbàrie de la Guerra Civil. Desenes de famílies que passejaven van ser víctimes d’un atac aeri aquell gener de 1938. El Passeig de la Memòria s’inaugurarà un dia abans de complir-se 84 anys. La Ruta de la memòria També s’hi ha situat un tòtem informatiu que s’integra en el projecte turístic anomenat Ruta de la memòria, que senyalitzarà els indrets de la ciutat vinculats a episodis de la guerra Civil utilitzant la tipologia de tòtems ja existents en la Ruta del patrimoni. El passeig és un projecte impulsat per alumnes de l’institut Ramon Muntaner de Figueres. Apropar a la història Els alumnes estaven integrats en el projecte d’Enriquiment, una iniciativa pedagògica i de recerca. L’objectiu era apropar els alumnes a la ciutat, connectar-los amb la seva història. Es tracta d’una iniciativa pedagògica de l’institut Ramon Muntaner de Figueres que ja porta cinc anys duent-se a terme que vol oferir un espai de creixement i estímul a aquell alumnat que mostra una aptituds especials cap a l’estudi i la recerca. El Grup d’enriquiment de l’institut Ramon Muntaner està format per alumnes de tots els nivells de l’ESO i batxillerat i és un projecte transversal i multidisciplinar que esdevé un referent per a la comunitat escolar i que, alhora, es projecta cap a la ciutat i el país mostrant com els joves actuals són l’actiu més potent del nostre futur.