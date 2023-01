Amazon obrirà a l'abril el nou centre que ha construït al Far d'Empordà (Alt Empordà), que serà robotitzat i que generarà més de 1.400 llocs de treball permanents a la zona. Les instal·lacions, ubicades al Logis Empordà, s'especialitzaran en l'emmagatzematge i la gestió de productes de petit format. Per fer-ho, segons fonts de la companyia, comptarà amb les tecnologies més avançades. El del Far, amb una superfície construïda de més de 50.000 metres quadrats, es complementarà amb l'activitat que la companyia duu a terme als centres logístics del Prat i Castellbisbal; i se sumarà al nou centre que obrirà a Saragossa amb el tancament del de Martorelles.

La construcció del nou magatzem logístic de la companyia al Far va començar a mitjans del 2021 i, tot i que inicialment estava prevista la seva obertura per a principis del 2022, finalment Amazon ha anunciat que el nou espai serà una realitat d'aquí a uns mesos. En total, els dos centres –el de Far i el de Saragossa- suposaran, segons la companyia, la creació d'uns 2.500 nous llocs de feina en els propers tres anys. El director de CustumerFulfillment d'Amazon Espanya, França i Itàlia, Fred Pattje, assegura que els nous centres del Far i Saragossa demostren el seu "compromís amb el país, on ja ocupem 20.000 persones". A principis de gener, Amazon va dir que plantejava acomiadar 18.000 empleats arreu del món. La multinacional dona feina a Catalunya a més de 7.000 persones.