Una família de Roses acaba intoxicada per monòxid per una barbacoa

Una família de Roses ha acabat intoxicada per monòxid de carboni aquesta matinada per una barbacoa.

El SEM ha evacuat en ambulàncies els cinc ocupants del domicili, dos adults i tres menors d'edat, a l'hospital comarcal de Figueres. Tots ells ferits de poca gravetat.

Els fets han succeït avui de matinada quan la família ha alertat el 112 cap a les quatre de la matinada que no es trobava bé, tenien mal de cap i marejos.

Els efectius d'emergències s'han desplaçat fins a un habitatge del carrer de Cristòfol Colom de Roses (Policia Local, SEM i Bombers).

Els serveis mèdics del SEM han confirmat que la família havia patit una intoxicació per monòxid de carboni. Per aquest motiu, han mobilitzat tres ambulàncies i han atès els ferits, de poca gravetat.

El motiu de la intoxicació ha estat una barbacoa que encara estava en combustió. I és que segons ha explicat la família als efectius d'emergència, havien fet una barbacoa durant la nit però vist que tenien fred, l'havien entrat al final a dins del domicili. Aquests aparells no s'han de posar mai a dins d'un domicili, ja que com ha passat, el carbó encara estava calent i, per tant, hi havia combustió.

El perill del monòxid

Això ha generat com és normal el monòxid de carboni i aquest s'ha anat escampant i acumulant per l'habitatge. Al final ha afectat la família. Cal recordar que és un component totalment transparent i no fa cap mena d'olor, i és difícil de detectar. En conseqüència, també molt perillós.

En el cas de Roses, la família ha resultat ferida de poca gravetat i ha estat atesa a l'hospital de Figueres.

Els Bombers per la seva banda, han mobilitzat una dotació. Els efectius han mesurat si encara hi havia monòxid al domicili i les lectures han donat negatives.