Ara fa un any van tornar a obrir les escoles a Uganda després de dos anys d’aturada pel coronavirus. Aquesta pausa llarga ha tingut conseqüències importants al país, en l’economia de moltes famílies i en la situació dels infants. Aleshores, l’associació empordanesa We Love Uganda va decidir iniciar un nou projecte de beques d’educació: vuit nenes van començar l’institut i dotze nens la primària amb les taxes pagades a través d’aquestes beques. Tots ells pertanyen a famílies vulnerables d’Entebbe, que no podien fer front a les taxes per escolaritzar-les el 2022. Els fons per aquest projecte i altres que té en marxa We Love Uganda són principalment amb activitats culturals i d’oci, però també compten amb la solidaritat d’entitats.

Dins el camí per aconseguir fons, aquest diumenge, a les sis de la tarda, se celebra al Teatre El Jardí de Figueres la tercera edició del Festival solidari Cantem i ballem amb els nens d’Uganda, una trobada benèfica contra la pobresa infantil en la qual participaran onze escoles de teatre, música i dansa de la comarca –Art Dance, El Paller, Beat Dance Studio, Escola de dansa Carme Trèmols, Escola de dansa Pilar Sánchez, Escola Mónica Lucena i Danny’s de l’Escola Mónica Lucena, Centre d’Estudis Musicals Pep Ventura, Aula de Piano i Cant de Jordi Rubau, Dance Me i Acting– amb l’objectiu comú de garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació dels infants d’Uganda. El donatiu és de 8 euros i el total recaptat es destinarà a pagar les beques d’educació dels vint nens i nenes del projecte. Aquest dia pujaran a l’escenari més d’un centenar d’alumnes i com cada any es comptarà amb un convidat especial. També se sortejaran diferents premis, tots ells productes de l’Empordà.

L’educació és un dret, remarquen des de We Love Uganda, però alhora és un refugi per a molts infants que pateixen situacions com el treball infantil, violència domèstica o abusos de diferents tipus, explica la presidenta de l’entitat, Sònia Fuentes. Per això han decidit dedicar una part important dels seus esforços a les beques d’educació. Muwanga Brian Forest, d’Entebbe, s’ha encarregat de buscar els infants que, per la situació familiar i de pobresa, no podien accedir als estudis. Al país hi ha escoles públiques, però el 80% són privades i a les públiques arriben a haver-hi cent nens per aula. Brian afirma que tornar a l’escola també «els garanteix tres àpats al dia quan la majoria de famílies en fan un».

We Love Uganda treballa en altres projectes. Durant el 2021 es va crear un espai d’acollida per a nens del carrer on passar part de la jornada i disposar d’un àpat. Entre els seus somnis hi ha el de ser ballarins. Per això se’ls va facilitar un professor que els va donar classes de ball. Durant el Festival de diumenge, es podrà veure coreografies treballades conjuntament entre alumnes de dansa de Figueres i els infants d’Uganda.

D’altra banda, el Museu del Joguet de Figueres té previst a curt termini fer una exposició amb una selecció de dibuixos de nens d’Uganda que van participar en un projecte per conèixer el museu i les seves joguines. Durant un viatge de seguiment de les beques d’educació, membres de l’entitat van explicar als infants què era el Museu del Joguet a través de vídeos, imatges i pòsters. Se’ls van facilitar postals de joguines del museu com l’osset Marquina de Salvador Dalí. Cada un dels petits va escollir la postal amb la joguina que més els agradava i la va reproduir en un dibuix amb el material facilitat. La jornada va servir també per conèixer el món de les joguines tradicionals del país com les pilotes creades amb bosses de plàstic o les nines de drap i la comunitat va cedir per al museu un instrument tradicional, una Kalimba. A banda d’aquests dibuixos, a l’exposició també hi haurà cartes que s’han intercanviat amb estudiants de l’institut Ramon Muntaner dins un projecte engegat ara fa dos anys per les professores de castellà i anglès.

Tast de vins i formatges amb Toni Gerez i Empordàlia

El celler Empordàlia de Vilajuïga acull aquest dissabte, a dos quarts d’una del migdia, un maridatge de vins i formatges. L’activitat solidària anirà a càrrec de l’expert en formatges Toni Gerez, cap de sala de restaurant Castell de Peralada, que ha estat el primer cap de sala distingit com a tal per la Guia Michelin el novembre passat. Gerez també ha treballat amb els millors xefs com és el cas de Paco Pérez, Ferran Adrià en la seva etapa al Bulli, i Xavier Sagristà, entre altres.

En aquesta ocasió, l’expert presentarà quinze formatges, maridats amb els vins d’Empordàlia. El preu de l’activitat és de 50 euros per persona i la recaptació íntegra anirà en benefici de We Love Uganda, associació sense ànim de lucre, ubicada a l’Empordà, que lluita contra les desigualtats i treballa per l’educació dels infants a Uganda.