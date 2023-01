Un incendi en un pis del carrer de l’Àngel de Figueres va provocar ahir una victíma mortal per inhalació de fum, així com va deixar en estat crític una segona persona que va ser traslladada immediatament a l’hospital barceloní de la Vall d’Hebron amb importants cremades. Els Bombers treballaven a l’hora de tancar aquesta edició per apagar l’incendi en un habitatge del carrer de l’Àngel, a tocar de l’avinguda Salvador Dalí, després d’haver rebut un avís cap a les deu de la nit.