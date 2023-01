Roses continua pendent d’un nou POUM després que el Supreml’anul·lés el 2016

L'Ajuntament de Roses continua pendent de poder disposar d’un nou POUM després que el març de 2016 el Tribunal Suprem anul·lés definitivament el document que es va aprovar el 2010. L’Ajuntament aplica des de llavors el planejament vigent de 1993. La regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, constata que això suposa haver d’anar fent modificacions amb tramitacions llargues i feixugues. Per això creu que és una de les tasques que s’ha d’abordar.

Ripoll ha explicat que en iniciar-se aquesta legislatura des de la seva àrea es va començar a treballar amb les bases per encarregar la redacció del planejament. Però la pandèmia ho va aturar i més tard la Generalitat va aprovar el Pla Director de Revisió de Sòls no Sostenibles que va desclassificar sectors de Roses i que està suposant una tasca per adaptar el pla vigent.

Per diversos motius, doncs, la redacció del POUM no s’ha pogut tirar endavant. Des de l’àrea d’Urbanisme treballen en adaptar a aquesta normativa que tot i ser superior s’ha de recollir en el planejament i fer les modficacions que calgui. «Les modificacions de tramitacions son molt llargues, potser estàs dos anys entre una cosa i l’altre», constata Ripoll.

Però mentre no es disposi del POUMnou van canviant i adaptant a le situacions actuals el planejament de 1993.

La regidora d’Urbanisme admet que ara a tocar unes noves eleccions no, però que el proper govern serà una de les tasques que creu que s’haurà d’abordar.

Molta de la feina per a l’elaboració del POUMja es va fer en el seu moment o s’hi ha treballat. També el motiu pel qual es va acabar anul·lant. Per tant, creu que no suposaria una tramitació tan llarga com la que va suposar l’aprovació prèvia del POUM el 2010.

El Tribunal Suprem va ratificar el 2016 la sentència del 23 de febrer de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligant a iniciar de zero la tramitació.

L’Associació de Veïns i la d e propietaris de Santa Margarida van denunciar el POUM i els tribunals els van donar la raó en dues de les al·legacions. Eren uns 150 veïns mobilitzats. Va considerar que l’estudi d’inundabilitat era incomplet perquè no s’havia avaluat suficientment zones que passaven a ser sòl urbanitzable. També els va donar la raó en un aspecte urbanístic d’espais pròxims a la urbanització Mas Mates.

El tema de la inundabilitat ja es va resoldre encarregant els estudis pertinents.

Amb l’anul·lació es deixava enrere gairebe deu anys de feina en el document en el qual van treballar al mandat de 2003 amb Carles Pàramo al capdavant i es va aprovar el 2010 quan era alcaldessa Magda Casamitjana. Sis anys després quan estava Montse Mindan al capdavant, va quedar anul·lat.