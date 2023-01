Un informe aprovat pel Consell Científic del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter assegura que els projectes de parcs eòlics marins previstos al golf de Roses no tenen prou garanties mediambientals. En aquest document, el Consell denuncia el fort impacte ambiental i paisatgístic que tindria la construcció d’un parc eòlic a la zona del Cap de Creus, i demana als gestors i polítics que no autoritzin cap de les infraestructures que hi ha projectades.

En segon lloc, també els preocupa l’arribada a terra de les conduccions elèctriques que transportaran l’energia, que passarien molt a prop de la zona protegida de les illes Medes i que tindrien afectacions «incompatibles amb els objectius del Parc Natural». Artificialització del paisatge Finalment, el tercer punt que els preocupa és l’impacte paisatgístic des del Parc Natural, que segons indiquen pràcticament no s’ha tingut en compte. Segons alerten, els aerogeneradors «modificaran greument la percepció visual que els visitants tenen del Parc», ja que seran visibles des de pràcticament qualsevol punt i artificialitzaran el paisatge, que tal i com indiquen «és un element clau en es objectius de conservació del Parc Natural».