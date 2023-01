La Policia Nacional ha detingut a Roses un perillós fugitiu internacional que tenia una ordre de detenció de la Interpol per pertinença a organització criminal. Els agents li van estar seguint la pista durant el mes de desembre, en col·laboració amb el Grup de Localització de Fugitius Internacionals, després de rebre l'avís de la Interpol informant de la possibilitat que l'home s'estigués amagant al municipi intentant fer una vida normal per passar desapercebut. Després de diverses tasques de vigilància, el van localitzar en una casa "okupa" i van arrestar-lo i posar-lo a disposició judicial, a l'espera que s'autoritzi la seva extradició.

L'arrestat tenia una ordre de detenció per part de les autoritats marroquines i alemanyes per ser un dels líders d'una organització criminal encarregada d'afavorir el tràfic il·legal de persones entre Àfrica i Europa. Per fer-ho, cobraven elevades quantitats de diners als emigrants que desesperadament volien arribar a Europa, utilitzant vies il·legals i en condicions infrahumanes i molt perilloses per la precarietat de les embarcacions que utilitzaven.

Les investigacions i la detenció l'han dut a terme agents adscrits a la comissaria provincial de Girona i de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.