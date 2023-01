Una delegació d’Esquerra Republicana ha reclamat la reobertura dels passos fronterers al Parlament Europeu.

El director de la Casa de Perpinyà, Alfons Quera, l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa i el senador gironí, Jordi Martí Deulofeu, convidats per l'eurodiputat republicà, Jordi Solé, han denunciat de nou "la vulneració del dret europeu que suposa el tancament d'aquests passos fronterers, ubicats dins l'espai Schengen".

L'eurodiputat Eric Andrieu (S&D) ha destacat que la premsa local, el diari L'Indépendant parla de la possibilitat de la reobertura dels passos fronterers, però amb la condició que hi hagi presència de brigades mixtes a la frontera. Una decisió que es podria prendre al llarg d'avui, segons indiquen.

Coll de Banyuls i Manrella

El tancament afecta al Coll de Banyuls i el Coll de Manrella, a l'Alt Empordà. La delegació ha participat durant la setmana en reunions al Parlament Europeu relacionades amb el tancament d'aquestes vies.

Un dels municipis afectats per aquest tancament és Espolla, a l’Alt Empordà, a tocar del Coll de Banyuls. El seu alcalde, Carles Lagresa, ha denunciat des d’Estrasburg la situació en la que es troben. Va manifestar que "el tancament comporta inconvenients a diari, per exemple per aquella gent que treballa a banda i banda de la serra de l’Albera".

També considera que "està dificultant les relacions familiars i culturals entre municipis veïns com Banyuls, Sureda o Argelers”. Per Lagresa, “en ple segle XXI, no té cap sentit portar més de dos anys amb el coll de Banyuls tancat, tenint en compte que formem part de l’espai Schengen”.

D'altra banda, el director de la Casa de Perpinyà, Alfons Quera, ha posat de manifest que “des de la Generalitat a Perpinyà s’han realitzat diverses accions institucionals per tal de reobrir els diferents passos transfronterers a l’Alt Empordà” i explica que, seguint la via institucional, durant aquesta visita s’ha pogut reunir amb el director general dels afers del Codi Schengen, Olivier Onidi, per presentar-li la queixa formal sobre aquest assumpte. Quera recorda que el tancament d’aquests passos “posen en perill la necessària cooperació transfronterera”, provocant greus “perjudicis econòmics als municipis afectats” i recordant que “el tall d’aquests passos, especialment a l’estiu, pot provocar problemes greus d’acció dels diferents cossos d’emergències com ara bombers, en cas d’incendis”.

Mesures de pressió

Finalment, el senador republicà altempordanès, Jordi Martí Deulofeu,remarca clarament que el tancament dels passos “és una vulneració d’un dels drets fundacionals de la Unió Europea com és la lliure circulació de persones i la llibertat de moviments a l’espai Schengen”. Així mateix, ha assegurat que “estem exercint totes aquelles mesures de pressió des d’un punt de vista de diplomàcia parlamentària per tal que aquesta situació es resolgui d’una vegada per totes”.

En roda de premsa, l’eurodiputat Jordi Solé ha demanat al govern francès la reobertura immediata dels passos, així com al president espanyol, que siguin més insistents i eficaços per tal d’aconseguir que Macron canviï la seva actitud. En aquest sentit, Solé ha anunciat que a les portes de la cimera hispano-francesa que se celebrarà demà a Barcelona, s’ha enviat una carta adreçada a ambdós presidents, firmada per 31 eurodiputats, en la que es reclama la reobertura dels passos.