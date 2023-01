Les autoritats franceses han informat que a partir de les vuit del vespre d'aquest dijous restringiran el pas de camions a la frontera des de Catalunya arran de les nevades que hi ha previstes al país. Davant d'això, el Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, restringiran la circulació de vehicles pesants a la sortida 3 de l'AP-7 a l'altura de Llers (Alt Empordà) per redirigir-los cap a les zones d'estacionament de la Jonquera (Alt Empordà) i de polígons de la zona. L'SCT informa de la restricció a camions a peu de carretera a través dels panells de missatgeria de l'AP-7 i A-2.

D'altra banda s'habilitaran les zones de les antigues esplanades dels peatges de la Roca (Vallès Oriental) i Martorell (Baix Llobregat) per si cal més espai per aparcar camions i estaran condicionades amb sanitaris i avituallament per als transportistes amb la col·laboració del Ministeri de Transports i Creu Roja.