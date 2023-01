El Parc Natural de Cap de Creus (Alt Empordà) ha comptabilitzat un mínim de disset territoris ocupats pel duc (Bubo bubo). Aquesta xifra és superior a la comptabilitzada l’any passat, quan es van detectar catorze territoris segurs i tres de possibles. El parc es consolida així com un dels indrets amb més densitat de ducs de tot Catalunya. El duc és el rapinyaire nocturn més gros d’Europa; està protegit per directives europees i la seva conservació és prioritària. Aquest rapinyaire requereix indrets tranquils, amb aliment i rocams en calma on nidificar; unes condicions que compleix el cap de Creus.

Igual que l’any passat, el cens s’ha dut a terme durant dues jornades, efectuades durant els mesos de desembre i gener. En total, hi han participat 55 i 117 persones voluntàries, respectivament. Això ha permès cobrir 42 punts d'escolta repartits arreu del Parc Natural.

El cens s’inicia amb la posta de sol i es duu a terme fins ben entrada la foscor, perquè és quan durant els mesos de tardor i hivern els mascles comencen a cantar per marcar el territori per atraure les femelles. Aquest ritual reproductiu s'observa també en altres espècies de rapinyaires nocturns, com ara el gamarús, o mamífers, com el cérvol. Així, el recompte fa referència només als mascles territorials, a través dels quals s’estima el nombre de parelles reproductores en l’àmbit del Parc.

Des del Parc Natural de Cap de Creus s’han mostrat molt satisfets per l’elevada participació, que ha superat les 95 persones de l’any passat: "Aquest és un gran exemple de ciència ciutadana i de col·laboració entre entitats, particulars i Administració". Gràcies a l’elevada participació, el cens també s’ha pogut fer extensiu a zones amb bons hàbitats per al duc del Paratge natural d’interès nacional de l’Albera i de l’espai inclòs a la Xarxa Natura 2000, on s’han detectat cinc territoris ocupats.

El Parc, lloc d’hivernada d’ocells

D’altra banda, el Parc Natural de Cap de Creus s’ha consolidat com un lloc d’hivernada d’ocells marins, a més del duc. S’hi poden observar espècies escasses en altres punts de Catalunya, com ara el gavot, la baldriga mediterrània, la baldriga balear, la gavineta de tres dits o el paràsit gros, entre d’altres. L’any passat, el cens d’aus hivernants va comptabilitzar gairebé 1.500 individus.