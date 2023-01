El col·lectiu per l'obertura dels passos fronterers, Esborrem Fronteres, ha reobert aquest divendres a la nit el pas fronterer del coll de Banyuls. Ho ha fet apartant els rocs que hi havia col·locat el govern francès l'11 de gener del 2021 amb una excavadora. Poder tornar a circular per aquesta carretera, que connecta Espolla (Alt Empordà) amb Banyuls de la Marenda (Rosselló), era una reivindicació de veïns i alcaldes dels municipis d'ambdues bandes de la frontera. Els arguments de la prefectura dels Pirineus Orientals per mantenir el pas tancat eren "contenir la immigració irregular i l'amenaça terrorista". França també havia tancat el camí de la Vinyola, el coll de Manrella i el camí d'Age (reobert fa temps en una acció similar).

"Mentre els responsables polítics de mantenir tancats els passos transfronterers es reuneixen i no fan res, són els veïns que obren el Coll de Banyuls", ha publicat Esborrem Fronteres al seu compte de Twitter. Ho ha fet acompanyant el text amb unes imatges del moment en què l'excavadora ha retirat els rocs del coll de Banyuls. I ha afegit: "Els de Catalunya del Nord trobareu el camí obert per acostar-vos-hi. I, si us ve de gust, podeu deixar el vostre missatge sobre una de les pedres que fins ara impedien el pas del Coll de Banyuls". Acompanyant aquest segon tuit de la imatge d'una de les roques retirades amb una estelada pintada en grafiti.

El juny del 2021 el pas es va reobrir per error, però es va tornar a tancar de seguida. Des del seu tancament, s'han fet múltiples manifestacions al punt per demanar-ne la reobertura. L'última va ser l'octubre de l'any passat, quan una trentena de càrrecs electes de quinze poblacions afectades van signar a coll de Banyuls un manifest per reclamar l'obertura d'aquest i la resta de passos fronterers amb la Catalunya del Nord barrats el gener del 2021.

De moment, però, França no ha concretat data per emprendre aquesta acció. De fet, durant la cimera hispano-francesa celebrada a Barcelona aquest dijous passat, el president Pere Aragonès va tractar el tema amb els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, qui va acceptar estudiar la creació de patrulles conjuntes però no va concretar quan fer-ho.