L'Ajuntament de Figueres allarga el dispositiu per atendre persones sense llar durant l'onada de fred. El consistori va activar el protocol, coordinat entre la Guàrdia Urbana i Serveis Socials, dimecres. Per fer-ho es va obrir un pis per acollir tres persones i el menjador social, que compta amb 14 places. Durant aquests dies, un màxim de sis persones han pernoctat al menjador social i tres més cada nit ho han fet al pis habilitat.

Les persones ateses són usuaris i usuàries de serveis socials, o persones que la Guàrdia Urbana localitza al carrer pernoctant. El pla continuarà en marxa mentre l'alerta per les baixes temperatures es mantingui.