Les autoritats franceses han tornat a tancar amb pedres el pas del coll de Banyuls, que uneix l'Alt Empordà amb Banyuls de la Marenda, al Rosselló. La nit de divendres a dissabte, un grup d'activistes d'Espolla va anar fins al pas amb maquinària per retirar les pedres que impedien la circulació. Després d'alliberar la via, aquest dilluns al matí les màquines han tornat a col·locar una fila de pedres per barrar-ne el pas. El coll de Banyuls ja porta dos anys tancat i diversos veïns de municipis de l'Empordà i de la Catalunya del Nord han reclamat al govern francès que permeti reobrir les carreteres per no haver de fer tants quilòmetres de volta.

La reobertura del pas de Banyuls, conjuntament amb altres passos fronterers, va ser un dels temes que es va tractar durant la cimera hispano-francesa que es va fer a Barcelona la setmana passada. El govern francès no té intenció de reobrir-los fins que no s'acordi un model de vigilància policial. Després que la nit del divendres a dissabte es reobrís el pas de coll de Banyuls, alguns dels activistes van portar una de les pedres fins a Espolla, on la van exposar a la Fira de l'Oli i l'Olivera que es feia diumenge 22 de gener. La roca es va convertir en un element reivindicatiu i es va omplir d'escrits de gent que reclamava mantenir aquesta via oberta.