Comerç Figueres amb la col·laboració de l’Ajuntament ha programat una nov a fira, la Figa Dolça, dedicada als vins i licors dolços de l’Empordà, i a la pastisseria de la ciutat. Per posar en valor aquests productes s’ha organtizat amb 14 estands per al 24 i 25 de febrer a la Rambla.

La fira s’estrenarà el dissabte a les cinc de la tarda i fins a les nou del vespre. L’endemà de les onze a les dues del migdia, i de les cinc a les nou del vespre. Durant els dos dies, es podran degustar vins i licors dolços de l’Empordà i productes de pastisseria de Figueres. Hi participaran un total de cinc cellers i un estand de licors de Llançà 8 (Quevall Licors Artesans, Empordàlia, Espelt Viticultors, La Vinyeta, Mas Llunes VInyes i Cellers i Pere Guardiola), un convidat de la Catalunya Nord-Banyuls, juntament amb sis pastisseries (Fàbrega, Iris, Tall Dolç, My Hands Do, The SweetLab, Xuixo de Can Castelló) i l’Escola d’Hosteleria de Figueres.

La fira s'emmarca en l'estratègia turística per posar en valor productes tan arrelats i vinculats a la comarca, tal i com es fa amb la Mostra del Vi, la Fira de la Cervesa artesana o les rutes enogastronòmiques. Hi haurà activitats per a tota la família com tallers per als més menuts, taller de maridatge de dolços, música, espectacle de dansa o showcookings.