L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà adverteix que l'autorització ambiental del parc eòlic d'Endesa a la Jonquera "amenaça" els valors naturals i paisatgístics de la Serra de l'Albera.

L'entitat posa de manifest que amb la resolució ambiental favorable s'estan vulnerant diverses lleis d'obligat compliment.

Des d'Iaeden han informat que "ens reservem l’opció de dur totes aquestes irregularitats davant els jutjats per preservar el patrimoni natural i cultural de la serra de l’Albera".

L'entitat valora negativament la decisió de la Ponència d'Energies Renovables (PER) d'aprovar la declaració d'impacte ambiental i "encarrila el futur del segon projecte que proposa Endesa a l'Alt Empordà, el parc eòlic Cronos, a la Serra Comunera".

Tal com va informar ahir Diari de Girona, s'ha autoritzat, amb condicions el parc eòlic d'Endesa.

Des de l'entitat, a més, apunten que amb la decisió, el PER menysté "les diverses al·legacions presentades per la Iaeden i altres entitats i persones de l'Alt Empordà" que advertien de les "greus implicacions ambientals i patrimonials que tindrà la construcció d'aquest polígon eòlic".

La fragmentació d'un únic projecte en dos de diferents; la manca d'anàlisis d'alternatives d'ubicació del parc contrari al compliment de la normativa que estableix el Pla Territorial Parcial de les comarques gironines; o l'alt risc d'incendi són algunes de les al·legacions.

Càmeres per protegir la ruta migratòria

També apuntaven la "greu afectació de la ruta migratòria que passa pel coll del Pertús" que, segons diuen, pretenen posar solució "amb la simple instal·lació d'unes càmeres i un sistema d'aturada dels aerogeneradors, tecnologia poc consolidada i que creiem que no serà suficient".

Des de l'entitat consideren que tindrà un "alt impacte paisatgístic a la zona" i que això incompleix diverses directrius del Catàleg de Paisatges de Comarques Gironines.

"Cap d’aquestes consideracions han sigut tingudes en compte i amb la resolució emesa s’estan vulnerant diverses lleis d’obligat compliment", manifesten des de l'entitat.

Apunten que aquest fet és "d’especial gravetat pel fet que hi ha diverses administracions i òrgans implicats que no han fet la feina i poden estar incorrent en diversos delictes".

"El projecte és inviable des de diverses vessants i és inadmissible que continuï avançant en el procés administratiu sense que cap òrgan o departament posi en relleu aquestes incompatibilitats", diuen.

La companyia Endesa ha defensat que s'estudiaran les condicions establertes per l'estudi, però que moltes estan ja incloses en el projecte.

Per part de l'Ajuntament de la Jonquera defensen que calen molts més estudis abans no s'autoritzi el parc eòlic. A més, estan redacant un pla per a la instal·lació de parcs eòlics al seu terme municipal.