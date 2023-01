Un incendi declarat aquesta matinada ha cremat completament l’habitació d’un pis de Vilafant. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís dels fets passats uns minuts de la una de la matinada, alertant que sortia fum del segon pis d’un immoble situat al carrer de la tramuntana.

Un cop dins els Bombers van veure que el foc provenia d’una de les tres habitacions del domicili, que estava totalment afectat pel fum.

Segons el cos d’emergències, que ha treballat en l’incident amb tres dotacions durant prop d’una hora, l’origen del foc podria haver estat un tub de tiratge de la xemeneia que passava per darrere un armari que s'ha incendiat. El foc ha afectat tota l’habitació, i les altres dues cambres han quedat afectades pel fum. Cap persona ha resultat ferida, ja que els ocupants de la casa no hi eren quan es va declarar l’incendi. La resta del bloc no ha patit afectació.