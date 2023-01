Joan Plana va presentar-se aquest passat divendres com a candidat d’Esquerra Republicana per revalidar l’alcaldia de Roses. L’acte, que es va celebrar al teatre municipal de la ciutat, va comptar amb la participació de Gabriel Rufián i amb diferents personalitats del municipi, que es van congregar per donar suport a l’actual batlle.

Plana, historiador i periodista de professió, va explicar que afronta aquesta nova carrera electoral «amb una especial il·lusió per presentar no només al cap de llista, sinó tot el projecte que volem per a la nostra ciutat», i va afegir que «no només els que van a davant son els que fan que les idees es converteixin en polítiques, i les polítiques en realitats, sinó que això és una feina de totes i tots».