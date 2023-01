L'Ajuntament de Roses calcula que amb un increment del 20% de la recollida selectiva tindrien un estalvi de 300.000 euros i el cost pel tractament de la fracció passaria dels 1.409.850 euros actuals a 1.090.284 euros.

L'equip de govern ha engegat una campanya per implicar la ciutadania, perquè es faci responsable per millorar les xifres i acabar amb pràctiques incíviques com abocaments il·legals.

Roses ha rebut en sis mesos, de gener a juny 256 avisos d'abocaments incontrolats i es comptabilitzen una mitjana d'un centenar d'abocaments indeguts fora dels contenidors al dia.

L'objectiu de la campanya és revertir aquestes dades.

El regidor d'Infraestructures i Serveis, Juan Manuel Fernández, ha explicat que cada habitant va generar a roses el 2021, 850 quilos de residus, "una mitjana molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que fou de 519 quilos".

En part es deu al fet que són una població turística i això incrementa el volum de residus originats per visitants i segones residències, però consideren que el marge de millora és ampli.

16.939 tones l'any

El total de residus originats a Roses el 2021 va ser de 16.939 tones, de les quals 7.540 tones (un 44,5%) corresponien a recollida selectiva i 9.399 (un 55,5%) a fracció resta.

Si es vol assolir els objectius de reutilització i el reciclatge marcats per la Unió Europea, les xifres haurien de ser del 55% per al 2025 i del 60% el 2030.

Cada tona de residu de fracció resta (residus no reciclables i residus no separats correctament) que s'envia a l'abocador comarcal, suposa un cost a Roses de 150 euros. Per tant, separar correctament en un 20% més, s'arribaria a l'estalvi dels 300.000 euros.

La implantació de la recollida de fracció orgànica el 2020 ha permès reduir del 60% al 5% els residus impropis que s'aboquen als contenidors recollint una mitjana de més de 2 tones diàries, i passant a encapçalar el rànquing comarcal pel que fa a la qualitat de la fracció i a l’absència d’impropis. Això és el que s'espera fer amb la resta de fraccions reciclables a través de la campanya, Fem Brillar Roses.

Incivisme i abocaments

Al marge d'això, tenen una problemàtica important d'incivisme. Hi ha un important augment de costos del personal per abocaments incontrolats (256 avisos en sis mesos) o abocaments fora del contenidor (un centenar al dia). En temporades altes, l'abocament de runes a la via pública, expliquen que ascendeix a una mitjana de deu al dia i la de restes vegetals superen la vintena.

La campanya pretén erradicar les males praxis. Incidirà a més en l'ús dels serveis de recollida gratuïta que ofereix a la ciutadania, com ara trastos vells o restes vegetals.

També es treballa en un canvi en la gestió dels serveis municipals, amb accions com el redimensionat i optimització de contenidors i papereres, el reforç dels serveis de recollida i neteja -sobretot en temporada alta-, la incorporació de nous vehicles i equips i les campanyes informatives a peu de carrer.