Una veïna de Figueres, Juana Díaz, demana ajuda per evitar ser desnonada de l’habitatge on resideix amb un contracte de lloguer. Un deute de 3.300 euros ha fet que l’entitat propietària hagi iniciat el procés. Un grup de veïns de Figueres vinculats a entitats socials i les gestions judicials de la seva advocada han permès ajornar-lo un mes. Els serveis socials de l’Ajuntament de Figueres estan estudiant el cas i s’espera negociar amb el banc o trobar una sortida.

L’afectada resideix en un pis al carrer Vicenç Bou de Figueres. Segons ha explicat, la vivenda era de la seva propietat. Actualment hi resideix sola. Té problemes de salut i cobra una pensió no contributiva de poc més de cinc-cents euros.

Fa uns anys va avalar amb la propietat als fills i l’exmarit afectats per la crisi econòmica. Explica que els devien diners i per intentar salvar l’empresa van fer un crèdit. No van poder pagar i se’ls va embargar el pis per part del BBVA.

Un lloguer social

Van aconseguir mantenir-se al pis pagant un lloguer assequible. Durant temps ha conviscut amb un dels fills. Però amb la pandèmia es va quedar sense feina i la situació se’ls va complicar. El deute que acumula correspon als mesos de lloguer de més d’un any que no van poder pagar. «Havia d’escollir entre menjar o pagar el lloguer», explica l’afectada «i vaig decidir poder menjar».

El fill va marxar de casa. Resideix actualment en una caravana amb la parella i la veïna de Figueres es fa càrrec sola del lloguer. Diu que es pot fer càrrec del lloguer i que ha intentat negociar pagar una part del deute pendent cada mes, però que tot de cop li és impossible i que l’entitat ha rebutjat la proposta. El jutjat va ordenar el desnonament per la setmana passada, però finalment es va poder ajornar.

Rosa Maria Chía, una veïna de Figueres vinculada a entitats socials ha explicat que amb un grup de veïns estan fent gestions. S’han posat en contacte amb la PAH per posar-los en coneixement del cas i s’ha enviat un informe al BBVA. També s’assessora a la dona.

Explica que la informació de la qual disposa Serveis Socials no és correcte i esperen que s’actualitzi per tal que correspongui al seu nivell de vulnerabilitat actual sense possibilitat d’ajuda per part de la família i sense cap habitatge alternatiu per anar a viure si és desnonada. A més, remarquen que té problemes de salut.

També s’han posat en contacte amb el BBVA per intentar arribar a algun acord. L’afectada s’ha reunit de nou amb els Serveis Socials de Figueres.

Fonts municipals han explicat que són coneixedors del cas, que estan estudiant la situació de l’afectada, però que en aquest moment els falta documentació per a poder continuar amb l’expedient.