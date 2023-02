El municipi de Roses ha multiplicat per sis les instal·lacions fotovoltaiques que hi ha en habitatges i establiments comercials. Si bé el 2021 es van tramitar 33 permisos, el 2022 s'ha tancat amb 182 peticions, un 451% més respecte a l'any anterior. De totes les instal·lacions tramitades el 2022, 62 d'elles han rebut la bonificació del 50% de l'IBI durant cinc anys que havia aprovat el consistori en les ordenances fiscals. En total hi ha 173 habitatges residencials que han tramitat la sol·licitud i els 9 restants són establiments comercials, majoritàriament hotels. Per altra banda, el consistori també està ampliant la xarxa de producció fotovoltaica en equipaments públics.

L'any 2018 l'Ajuntament de Roses va tramitar una única llicència per instal·lar plaques fotovoltaiques en un habitatge. Aquesta xifra va anar creixent en els últims anys passant a 4 sol·licituds el 2019 i 9 el 2020. Fa dos anys el creixement ja va ser exponencial amb 33 tramitacions i el 2022 s'ha tancat amb 182 peticions. Es tracta de sis vegades més que l'any anterior. Durant aquest primer mes de gener s'ha tancat amb 15 tramitacions més i això fa preveure que el 2023 mantindrà l'elevat volum d'instal·lacions de plaques solars en habitatges del municipi. Per la seva part, l’Ajuntament de Roses va iniciar la instal·lació de plaques solars tèrmiques per a l’escalfament de l’aigua de les piscines municipals l’any 2012, sistema que s’ha anat ampliant posteriorment a altres equipaments municipals, mentre que una xarxa de biomassa produeix la totalitat de l’energia tèrmica emprada a l’estadi municipal, pavelló poliesportiu i piscina des del gener de 2021. Actualment, el consistori ha encarregat la redacció d'un projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diversos edificis municipals, que es troba en fase d’estudi.