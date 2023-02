Figueres tindrà un nou projecte per emancipar els joves. Ho van avançar el dimecres el cap de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, Joan Salellas, durant una roda de premsa per presentar la programació de l’Oficina Jove del primer semestre de 2023.

Segons explica l’Ajuntament de Figueres en un comunicat, el Servei d’Emancipació Juvenil estarà format de diversos professionals especialitzats per tal de «facilitar el projecte de vida dels joves i la seva inclusió sociolaboral». El nou servei oferirà un acompanyament durant el procés d’aconseguir la plena autonomia dels joves, i també prestarà suport per resoldre dubtes a l’hora de prendre decisions, així com en fer tràmits i gestió de documents.

Es reobren espais culturals

La programació també preveu la reobertura del Buc d’Assaig i de l’Espai Creatiu, dos espais culturals de creació artística i musical.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils, va aplaudir la tasca de l’Oficina Jove, mentre que l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va assegurar que «és important oferir un ventall ampli d’activitats i tallers perquè tots els joves tinguin el seu espai a la ciutat». Per la seva banda, Salellas va manifestar que «la finalitat ha de ser que els joves vinguin i utilitzin l’Oficina Jove i en coneguin les activitats, que estan pensades per resoldre les seves necessitats». La programació es pot consultar al web de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.