La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra treballen en un pla específic per combatre l'increment de furts a la ciutat. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que la majoria de delictes van baixar entre gener i setembre del 2022, però que no ha passat el mateix amb els furts, que han pujat un 32%. Si es comparen amb dades del 2021, durant el mateix període van incrementar un 33,4%. Casellas ha lliurat l'informe amb les dades a l'oposició i l'ha penjat al web de l'Ajuntament en un "exercici de transparència" per lluitar contra les "fake news" i la sensació creixent d'inseguretat. Malgrat això, ha admès que mentre hi hagi delictes, hi haurà feina a fer.

Fa mesos que la seguretat s'ha convertit en un dels temes principals de debat als plens de Figueres. Govern i oposició contraposen visions i dades. Aquest dilluns, Casellas ha lliurat als grups de l'oposició un informe basat en les dades facilitades pel Ministeri i el Departament d'Interior per contrastar-ho i ha anunciat que també s'ha penjat al web municipal. En època de "fake news", ha dit, cal "transparència". En aquest sentit, ha explicat que segons les últimes dades del portal de criminalitat d'Interior, entre gener i setembre del 2022, a Figueres van pujar un 28% el nombre de delictes respecte dels nou primers mesos del 2021. Es tracta d'una xifra, ha dit Casellas, lleugerament superior a la mitjana de la demarcació (24%) i de la mitjana catalana (26%) però que situa la ciutat "dins la tendència general". I més, ha dit, tenint en compte que es comparen amb dades del 2021, un any amb restriccions i limitacions de mobilitat per la pandèmia. Casellas ha recordat que, per les seves característiques, Figueres sempre ha estat per sobre de la mitjana, però que, precisament la seva situació fronterera i turística, fan que hi calgui una anàlisi especial. Malgrat aquestes dades, el vicealcalde ha dit que entre gener i setembre del 2022 s'ha registrat un clar "canvi de tendència" i un "comportament millor respecte de la resta de la demarcació". Així, entre el primer i el tercer trimestre del 22 el nombre de delictes a Figueres van créixer un 8% mentre que a la resta de la demarcació ho van fer en un 39%. Durant aquest període, ha insistit, han baixat els robatoris amb força (-53%), els a interior de domicili (-29%) i els robatoris amb violència (-4%). El que no han baixat, però, ha estat els petits delictes i, molt especialment, els furts. Casellas ha assegurat que els furts són a hores d'ara un dels principals problemes que té la ciutat i que per combatre'ls, la Guàrdia Urbana en col·laboració amb els Mossos està treballant en un pla específic. Tot i que no n'han transcendit els detalls ni quan es posarà en marxa, el vicealcalde ha avançat que comptarà amb dispositius i campanyes de proximitat per "prevenir millor i frenar el seu creixement". Entre gener i setembre, aquest tipus de delictes han pujat un 32%. En l'àmbit polític, Casellas també ha volgut llençar una "reflexió" i ha apuntat als anteriors governs, a qui ha acusat d'haver-los deixat en herència un cos "limitat". A tot això, ha dit, cal sumar-hi un descens "progressiu" de Mossos d'Esquadra. "Arrosseguem una manca d'efectius per la mala gestió municipal i la mala planificació d'Interior. I això cal dir-ho", ha afirmat. La regió policial pròpia No obstant això, ha precisat que recentment s'ha incrementat la plantilla de Mossos amb set agents i que, "per primera vegada", Interior té sobre la taula la proposta de crear regió policial pròpia. "Està previst parlar-ne amb el departament i també està prevista una major dotació d'agents de l'ABP en l'àmbit de l'ordre públic", ha precisat.