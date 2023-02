Una empresa de Figueres haurà de pagar més de 100.000 euros a un empleat que va perdre tres dits mentre treballava

El jutjat penal 2 de Figueres ha condemnat una empresa de Figueres a pagar 120.452 euros a un treballador que va perdre tres dits d'una mà el primer dia de feina mentre treballava amb una màquina trossejadora a Roses. Els dos propietaris de la mercantil han estat condemnats a 2 anys i 3 mesos de presó per no dotar el treballador de la formació ni de la protecció que requeria la tasca.

Els fets van tenir lloc el 31 de maig de 2016, quan la víctima va començar a treballar a l’empresa, actualment extingida, que es dedicava a la fabricació de mobles i altres estructures per la construcció. Durant el seu primer dia de feina i després de 9 anys de no treballar al sector, el treballador va patir un accident mentre tallava taulers amb una trossejadora elèctrica. Segons la sentència, que no és ferma, mentre el treballador tallava el taulell amb la màquina, que no tenia subjectat amb cap serjant, se li va moure i la mà esquerra se li va desplaçar cap a la serra. La víctima va trigar prop de dos anys en recuperar-se de les lesions, i ha perdut tres dits de la mà esquerra.

La jutgessa resol que l’empresa n’és la responsable perquè no va facilitar formació preventiva ni els mitjans de protecció necessaris al treballador per desenvolupar les seves tasques, i ha condemnat els propietaris de l’empresa per un delicte contra els drets dels treballadors en concurs ideal amb un delicte de lesions per imprudència greu.

Imprudència greu

Un informe d’Inspecció de Treball va concloure que els empresaris havien comès una infracció «greu», ja que no li havien donat al treballador cap formació preventiva i específica per utilitzar la màquina. A més, afegeix que no van donar-li cap sistema de subjecció ni un equip de protecció, fet que d’haver-se utilitzat hagués eliminat completament el risc.

El judici d’aquest cas ha tingut lloc el gener, set anys després. «Vam decidir anar per la via penal tot i ser un tema de drets laborals perquè vam considerar que hi havia hagut un delicte, i així ho ha vist també la jutgessa», explica Rosana Rodríguez, l’advocada de la víctima, que s’ha personat com a acusació particular. La lletrada explica que la causa s’ha dilatat molts anys perquè els acusats van donar de baixa l’empresa a mig procediment, segons Rodríguez per «no pagar la multa de la Seguretat Social ni les lesions de la víctima».

La jutgessa ha imposat el pagament de la indemnització als acusats, i n’absol les asseguradores de fer-ho, ja que la mercantil no tenia cap pòlissa contractada de responsabilitat civil patronal. A més, hauran de pagar cadascun una multa de 1.800 euros i la meitat dels costos del procediment. La sentència no reconeix cap atenuant als acusats per dilacions indegudes (reconeixement de retard per part de l’Administració) perquè entén que part del retard del judici és atribuïble als mateixos acusats, i l’altra a la pandèmia.

«Estem contents perquè la jutgessa ha aplicat la pena que demanàvem tant l’acusació particular com la fiscalia, s’han reconegut els fets i això és molt important, tot i que hagin passat tants anys», valora la lletrada.