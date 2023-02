La Policia Nacional ha detingut a Llers, a l'Alt Empordà, un fugitiu buscat pel robatori d'11 milions de francs suïssos en un assalt a furgons blindats. L'arrestat, considerat un "objectiu d'alt valor", tenia una ordre europea de detenció i entrega emès per França per jutjar-lo per delictes de robatori organitzat amb armes, danys, incendi provocat i pertinença a organització criminal. Segons informa la policia, s'enfronta a cadena perpètua. La investigació va permetre ubicar-lo a una finca rústica aïllada d'on gairebé no sortia. L'immoble, a més, estava protegit per fortes mesures de seguretat com càmeres de videovigilància i gossos ensinistrats per alertar de la presència d'intrusos. El robatori va tenir lloc l'agost del 2019 a Suïssa.

La investigació va començar arran d'informacions enviades per les autoritats franceses l'octubre del 2020 a través de l'oficina SIRENE. Així, la Policia Nacional va saber que el fugitiu vivia al país. El sospitós va fugir després de ser detingut, juntament amb part de la presumpta organització criminal, per la seva vinculació amb un robatori a Suïssa. La banda va aconseguir un botí d'11 milions de francs suïssos després d'assaltar dos furgons blindats. Els lladres eren deu i anaven encaputxats i armats. Després de perpetrar l'assalt, tres vehicles esperaven els lladres prop del lloc del robatori per facilitar-ne la fugida. Després, van cremar un dels furgons i dos dels vehicles utilitzats pels delinqüents. Segons informa la Policia Nacional en un comunicat, el fugitiu tenia coneixements sobre tècniques d'investigació policial i havia protegit la finca on vivia amb mesures de seguretat. Això ha obligat els agents a actuar amb màxima cautela per evitar que descobrís que l'havien ubicat. En un primer moment, els agents van ubicar el fugitiu a Màlaga, juntament amb altres membres de l'organització identificats en aquesta zona. El seguiment del sospitós, però, va portar fins a la finca de Llers, situada en un lloc de difícil accés i completament aïllada del nucli poblat. Els investigadors van poder comprovar que a la finca hi vivia un home que passava pràcticament tot el dia tancat i que es limitava a obrir uns metres la porta per deixar sortir un gos. Un cop identificat com el pròfug buscat, la investigació es va centrar a determinar quines mesures de seguretat tenia per poder dissenyar l'operatiu policial per detenir-lo. Així, van descobrir que tenia càmeres de videovigilància amb seguiment a temps real i diversos gossos ensinistrats que alertaven de la presència de persones desconegudes a la zona. Les tasques prèvies a la detenció també es van centrar a descobrir si podia tenir armes de foc. Quan la Policia Nacional va desplegar l'operatiu per arrestar-lo, el sospitós va intentar fugir per una finestra però no ho va aconseguir. A dins la casa, els investigadors hi van localitzar un assecador de marihuana, 7,83 quilos de la droga, utensilis per al cultiu, un assecador de cabdells amb 1,785 quilos de la substància, una arma de foc curta i amb la numeració esborrada, un carregador amb 12 cartutxos, 2.625 euros en efectiu i una carta d'identitat i un passaport francesos amb identitat falsa.