Aprofitant els dies festius entre Nadal i el dia de Reis, un lladre en bicicleta va aprofitar per perpetrar diversos robatoris. El més cridaner? La sostracció del dia 2 de gener a una benzinera d'on, després de forçar una de les gàbies, van sostreure set bombones de butà.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 38 anys per robar a una benzinera i a dues empeses de la població, arribant a entrar als negocis en dies consecutius. Al suposat lladre li atribueixen cinc delictes de robatoris amb força.

El 27 i 28 de desembre hi va haver dos robatoris amb força en una mateixa empresa de serralleria. El lladre va accedir a la nau fent força a les finestres. El primer dia es va endur peces de llautó i l'endemà quatre trepans, llums i eines de mà. Uns dies més tard, els dies 1 i 2 de gener, els Mossos també van saber que havien entrat a robar dos cops a una altra empresa.

En aquest cas el lladre va accedir per una porta corredissa i va robar unes consoles de vídeo i algunes peces de roba el primer dia i l'endemà va endur-se dues serres, eines de mà i cables elèctrics.

Traslladar les bombones

El mateix dia 2, a la matinada, hi va haver un altre robatori a una benzinera d'on, després de forçar una de les gàbies, van sostreure set bombones de butà, que es va emportar amb la seva bicicleta. La imatge va quedar registrada i ha estat una de les pistes per enxampar el lladre. Les càmeres de videovigilància van enregistrar com el lladre es va endur les bombones una a una amb bicicleta.

Arran dels fets, els agents van engegar la investigació juntament amb la Guàrdia Urbana de Figueres i van poder identificar l'autor. El lladre sempre utilitzava el mateix modus operandi: buscava empreses amb grans accessos, forçava l'entrada i agafava objectes i materials que pogués vendre amb facilitat.

Finalment, aquest dimecres l'han pogut localitzar i detenir. El sospitós té dues ordres emeses per un jutjat de Figueres que li prohibeixen acostar-se a dues empreses a les quals accedia quasi diàriament per robar el combustible dels camions.

El detingut, amb antecedents per fets semblants, va passar ahir disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres. Ha sortit en llibertat a l'espera de judici.