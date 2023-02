Joc de Trons (colla El Pòsit), com a millor carrossa, i Village Peope (colla de Les Nenes), com a millor comparsa, van ser els guanyadors del concurs del Carnaval de l'Escala 2023 que s'ha celebrat aquest diumenge.

Un total de catorze carrosses i comparses, amb unes 900 persones disfressades, han participat aquest diumenge a la rua del Carnaval de l'Escala, que va congregar un nombrós públic durant tot el recorregut, que començava a l'aparcament de Can Parals i acabava a la Platja.

A la tarda, durant el ball del dinar de carrosses i comparses, es van entregar els premis d'aquest any.

En l'apartat de carrosses, el jurat va escollir la de Joc de Trons (El Pòsit), com la millor, seguida d'Àfrica (Punt de Soldadura) i de Que no te salpique (El CER).

Pel que fa referència a les comparses, va guanyar Village People (Les Nenes), seguit de Joc de Trons (El Pòsit) i d'Àfrica (Punt de soldadura).

En l'apartat de carrosses no inèdites, el jurat es va decantar per Les Libèl.lules (Sense Vàlvules), seguides de Cúpido (Amics del Cargol) i del Xiringuito de platja (Batuskala).

El Carnaval es tancarà avui, amb el tradicional dinar de germanor, que aquest any introdueix una novetat per tal de donar-li una major animació, ja que durant el ball amb Disco Mòbil Sons hi haurà bingo i jocs musicals.