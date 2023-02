Una dona que conduïa un turisme ha resultat ferida greu després de xocar contra un altre turisme mentre circulaven per l’antiga N-2 al seu pas per Vilamalla. Segons la informació de Trànsit, els fets han tingut lloc a l'altura del quilòmetre 1,4 de la via passats uns minuts de les nou del matí, quan per motius que es desconeixen els dos vehicles han xocat lateralment, i una de les conductores ha quedat atrapada.

Els Bombers han hagut de rescatar-la de dins el vehicle, i ha estat atesa i traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Trueta de Girona en estat greu.