La IAEDEN-Salvem l'Empordà s'oposa al trasllat de l'estació de tren convencional de Figueres anunciada pel Ministeri de Transports divendres i aposta pel soterrament en trinxera com a opció més "barata i més ràpida" per suprimir els passos a nivell. L'entitat qualifica la proposta de l'Estat d'obra "faraònica" i "innecessària" i diu que el soterrament permetria mantenir l'estació al centre, mentre el trasllat a Vilafant "allunya la immensa majoria de la població i de la comarca". En aquest sentit, diu que "no pot ser que la contribució de la ciutat de Figueres a la lluita contra el canvi climàtic sigui un augment de la mobilitat motoritzada provocat pels desplaçaments".

En un comunicat, l'entitat també alerta que el trasllat suposarà la construcció de diverses infraestructures i que obligarà a moure també l'estació de busos, que ara és al centre. "En els darrers 15 anys, mentre els alcaldes de Figueres feien volar els coloms de la intermodalitat, sense que els diversos governs de Madrid els fessin cap cas, un munt de ciutats catalanes han resolt el problema amb diferents modalitats de soterrament i conservant l'estació al centre", remarquen. Per contra, diuen, tots els antecedents de trasllats d'estacions cèntriques a emplaçaments de la perifèria han comportat la pèrdua de viatgers. "És el cas de Gijón (pèrdua d'un milió de passatgers anuals), Feve-León (de 329.000 a 70.000 passatgers anuals), Salou (de 600.000 a 123.000 passatgers/any)", remarquen. Noves crítiques al trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant D'altra banda, diuen que si per canvi de govern o per una crisi econòmica, no s'acabés fent la variant ferroviària nord, "el trasllat de l'estació suposaria la fi del servei de viatgers entre Figueres, Portbou i el Rosselló". "D'altra banda, la construcció d'aquesta monstruosa variant ferroviària nord, que inclou un túnel sota la muntanyeta del Castell però també un gran viaducte per tornar a baixar a la plana, pot tenir un gran impacte sobre el pulmó verd de Figueres i sobre el paisatge de la plana agrícola al nord i a l'Est de Figueres", afegeixen.