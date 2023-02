La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que volen participar activament en la subhasta de projectes de parcs eòlics marins del POEM, un cop s'hagi aprovat. "Veurem fins a quin punt podem però hi volem dir molt perquè això és a casa nostre", ha dit durant una visita a l'abocador de Solius aquest dijous. La consellera s'ha mostrat escèptica sobre l'anunci de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que ha dit que el Consell de Ministres li donarà llum verda la setmana ve. "No posaré en dubte les paraules d'una ministra, però el POEM s'havia d'aprovar per Setmana Santa i aquí estem", ha recordat.

Després de diversos mesos, Ribera ha anunciat aquest dijous que la setmana que ve s'aprovaran els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), que previsiblement inclouran la zona anomenada LEBA2. Aquest inclou –almenys fins ara- el golf de Roses com l'únic punt Catalunya considerat com a zona "d'alt potencial" per al desenvolupament de l'eòlica marina. Malgrat que hi ha una forta oposició al territori, l'Estat sembla que té previst tirar endavant el projecte. O almenys això és el que es deduïa de la declaració ambiental estratègica dels POEM, que es va publicar al BOE a mitjans de desembre i que era l'avantsala de l'aprovació definitiva dels plans. El document mantenia el golf de Roses i n'excloïa part de les Balears i d'Andalusia per les afectacions que tenia en aquestes zones. En aquests moments, ja hi ha sis projectes sobre la taula interessats en instal·lar-hi molins i la Generalitat s'hi ha sumat ara amb un projecte de plataforma flotant per investigar en prototips i veure els efectes que té sobre el mar aquesta tecnologia. Jordà ha defensat la proposta perquè ha de permetre "tenir tots els dubtes resolts" abans no es posin en marxa la resta de projectes. En aquest sentit, ha dit que un cop s'aprovin els plans caldrà fer una subhasta i que això es podria allargar fins al 2030. "És el compromís que hem adquirit amb els alcaldes, que es faci el que es faci de la millor de les maneres", ha insistit. "Ara ha de sortir el POEM i la subhasta i el que puc dir és que nosaltres hi volem dir molt perquè això es casa nostre", ha afegit.