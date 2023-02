La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, assegura que no hi ha data per a una nova reunió de la taula de diàleg però que aquest "instrument extraordinari" no és "necessari" en aquest moment perquè hi ha un diàleg "permanent" entre les dues administracions.

Durant una visita a l'Escala, Rodríguez ha dit que a Catalunya "afortunadament" s'ha recuperat la "normalitat institucional" i que, tot i que cal reivindicar "el que s'ha aconseguit amb l'esforç col·lectiu", el "govern celebra que no sogui necessari dotar-nos d'aquesta extraordinarietat de convocar-nos". "Des d'Espanya amb Catalunya mirem el futur amb optimisme", ha dit.

Sobre la petició de la fiscalia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, la ministra ha dit que la respecten, però ha defensat els "passos importants" que s'han fet amb la reforma del Codi Penal. "Ningú pot negar que Catalunya està millor que l'any 2017", ha conclòs.

El govern espanyol no veu necessari, en aquest moment, que la taula de diàleg es reuneixi. Així ho ha assegurat la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez durant una visita institucional a l'Escala. Rodríguez ha dit que no hi ha cap data prevista per a una nova trobada perquè "afortunadament s'ha recuperat la normalitat institucional" i que totes dues administracions parlen i dialoguen "permanentment". Per això, ha dit, "no es necessiten instruments extraordinaris".

En aquest sentit, ha dit que és "important" reivindicar el que s'ha aconseguit "amb l'esforç col·lectiu de les dues administracions" i que això dona "també tranquil·litat als catalans en les seves relacions socials, danyades per l'anterior situació". "El govern celebra que no sigui necessari dotar-nos d'aquesta extraordinarietat de convocar-nos sinó que avui el diàleg és permanent", ha insistit.

Sobre la petició de la fiscalia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, la ministra ha dit que la respecten però ha defensat els "passos importants" que s'han fet amb la reforma del Codi Penal. "Ningú pot negar que Catalunya està millor que l'any 2017", ha conclòs. En relació amb això, ha reivindicat "l'esforç" que ha fet el govern de Sánchez per "portar a la política un problema que mai s'havia d'haver deixat fora sinó que s'hi havia de donar solucions des de la política".

La moció de censura de Vox

D'altra banda, Rodríguez ha valorat la moció de censura que Vox preveu registrar dilluns. La portaveu del govern espanyol ha dit esperen que la formació es prengui "seriosament" un instrument democràtic tan important i ha aprofitat per criticar l'actitud del PP, a qui acusa de fer "un pas endavant i dos enrere" i de no "posicionar-se". Rodríguez ha dit que si Feijóo fos coherent diria "no" com ho va fer Pablo Casado i ha insistit que el govern està "tranquil" perquè tenen "molts arguments per combatre, si és que existeix, una alternativa".

Visita a l'Escala amb protesta inclosa

La ministra ha fet aquestes declaracions en el marc d'una visita a l'Escala on ha abordat amb l'alcalde, Josep Bofill, diversos projectes. Entre ells, la voluntat municipal de convertir en mirador l'antiga piscina de l'hotel Voramar, que està en mans de Costes i que té una ordre d'enderroc pendent. Rodríguez ha dit que l'Ajuntament està en contacte "permanent" amb el departament implicat i s'ha mostrat convençuda que s'hi trobarà una solució. També ha dit que estudiaran de quina manera poden "col·laborar" per ajudar a conservar el moll grec d'Empúries, una infraestructura amb més de 2.000 anys d'història i que es troba en mal estat.

La visita ha coincidit també amb l'anunci per part de la titular de Transició Energètica, Teresa Ribera, que ha avançat que dimarts que ve s'aprovaran el POEM, que previsiblement inclourà la zona del golf de Roses com a punt on es podran instal·lar parcs eòlics marins. Una vintena de persones s'han congregat a les portes de l'Ajuntament i han acompanyat la ministra durant la seva visita amb pancartes i al crit del "Mar és vida".

La ministra s'ha limitat a dir que cal que Espanya compti amb fonts d'energia renovables i que els parcs eòlics marins ofereixen "aquesta possibilitat". Això sí, ha recalcat, que caldrà que els projectes tinguin "el menor impacte ambiental" i que qualsevol iniciativa que es presenti haurà de complir un seguit de "requisits".

Crítiques a la Generalitat

Un dels membres de la plataforma Stop Macroparc Eòlic, Jordi Estévez, ha criticat l'anunci i també la posició de la Generalitat que, a diferència del que han fet altres administracions, no hi ha fet al·legacions i, fins i tot, planteja un laboratori d'experimentació amb prototips amb aquesta zona.

"Em sembla increïble perquè tothom sap que això mai es fa perjudicant l'objecte d'estudi. És com si els americans haguessin fet la prova de la bomba atòmica a Nova York", ha dit Estévez, tot afegint que sembla que el Govern estiguin en "conjugació" amb els grans olipolis que projectes els parcs eòlics.