La Guàrdia Civil ha detingut a Vilafant (Alt Empordà) un home de 41 anys que havia fugit de la justícia de Romania. El detingut formava part de la llista de fugitius més buscats d'Europa. El 2017 el van detenir per un delicte conta la salut pública a Girona, però havia donat una documentació falsa la policia no van poder identificar-lo.

Segons les autoritats romaneses, l'home està vinculat al crim organitzat i el 2006 hauria matat un home en una pallissa, conjuntament amb altres persones. La Guàrdia Civil ha entregat les diligències a l'Audiència Nacional, qui n'ha decretat l'ingrés a presó.

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van començar a rastrejar localitzacions on podia amagar-se el fugitiu de Romania dins de l'Estat. Després de detectar diversos canvis de domicili, van poder arribar a trobar-lo a Vilafant.

Tota la informació que han obtingut de l'home per detenir-lo l'han extret del web 'Europe's Most Wanted', una llista gestionada per l'agència europea de policia Europol.

En aquesta pàgina s'actualitzen constantment totes les informacions dels fugitius i permet intercanviar informació entre cossos policials. En aquest cas, la benemèrita tenia constància que el detingut hauria format part del crim organitzat. El 2006 hauria assassinat una persona durant una pallissa perquè era membre d'un clan rival.

A més, la Guàrdia Civil ha pogut saber que el 2017 ja es va detenir la mateixa persona per un delicte contra la salut pública a la demarcació de Girona. En aquell moment, però, l'home va donar una identitat falsa i això va provocar que no el reconeguessin.