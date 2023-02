«La supressió dels passos a nivell a Figueres és la notícia més important dels últims 40 anys»

El govern espanyol va desembarcar la setmana passada a Figueres prometent més de 300 milions d’euros per suprimir els passos a nivell, traslladar l’estació, desdoblar el cinturó de ronda i fer una nova sortida d’autopista. Segons l’alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, es tracta de la constatació que «s’ha fet molta feina des de fa molts mesos», tant durant la pandèmia com després, per recordar «les demandes i els deutes pendents que l’Estat tenia amb Figueres». «El que es va anunciar és, segurament, una de les notícies més importants dels últims quaranta anys a la ciutat», assegura Lladó en una entrevista que avui publica el Setmanari de l’Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Segons l’alcaldessa, la supressió dels passos a nivell i trasllat de l’estació de tren convencional, obre un nou escenari en el que la ciutat ha de decidir què es pot fer pel que fa a la transformació urbana en els espais alliberats per les vies i l’actual estació: «Ens podem plantejar innovar, modernitzar la ciutat. És una gran oportunitat. Hem de debatre com aprofitem aquests espais per generar una ciutat més verda, més amable, més familiar i, al mateix temps, com ens adaptem a la nova realitat per aprofitar aquesta oportunitat per millorar la mobilitat de la ciutat, el seu transport públic i la mateixa cohesió de Figueres».

En aquest sentit, apunta que amb una única estació ferroviària a Vilafant i amb la sortida de Figueres Centre de l’AP-7, «canviaran molt els fluxos de mobilitat dins de la ciutat. També per la conversió de l’avinguda Salvador Dalí en un carrer molt més amable i no en la carretera que és ara».

Per això, Lladó proposa «deixar espais a la imaginació per pensar una nova Figueres moderna, sostenible i on la gent se senti còmoda».

Tramvia o bus elèctric

«Agafar un tramvia, o un bus llançadora elèctric que al final acabarà essent gairebé un tramvia, al Passeig Nou per anar l’estació intermodal per agafar l’AVE o un Regional fins a Colera o Portbou». «I la gent de la comarca que pot venir a agafar l’AVE sense agafar el cotxe reduint la petjada de carboni. Això és imaginar i repensar Figueres pensant d’aquí vint anys», apunta l’alcaldessa en l’entrevista.

Respecte a altres projectes, Lladó assegura que aviat se’n començaran a materialitzar alguns: «El desdoblament de l’N-II es veurà el proper any i, de la mateixa manera, l’enllaç de l’AP-7 Centre. Que ja es veurà en el segon semestre de l’any vinent. Pel que fa a l’avinguda Salvador Dalí, des de l’Ajuntament estem treballant a contrarellotge per tenir el conveni. I, en canvi, el que trigarà més serà el tema ferroviari».

L’alcaldessa també assegura que els canvis ferroviaris i de mobilitat suposen una oportunitat per intervenir als barris del nord-oest de la ciutat. «Es necessita una transformació en diferents potes. No només urbanística, sinó també social i econòmica. Però, des de l’Ajuntament, hem de ser honestos i reconèixer que no tenim la capacitat de fer la inversió que es necessita»

Preguntada si la futura avinguda del Passeig Nou i l’esponjament del barri suposarà l’expropiació de cases, Lladó respon que «això ho hem de decidir entre tots» i «ha de formar part dels debats dels pròxims quatre anys». El primer pas, recorda, serà aprovar el POUM el mes de març. «Com a alcaldessa, demano a totes les persones que el 28 de maig aspiren a governar la ciutat que s’impliquin en aquests debats. I deixin de banda la confrontació que acaba perjudicant Figueres», conclou.