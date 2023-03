Agents Rurals i Inspectors de Pesca han denunciat a Roses un mariscador recreatiu que havia agafat 277 garoines o eriçons de mar, gairebé el doble dels 150 permesos per la legislació vigent, i que a més era reincident perquè ja havia estat denunciat altres vegades per diverses infraccions.

L'actuació conjunta entre el Grup de Suport Marí del Cos d'Agents Rurals (CAR) i inspectors de pesca de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat es va dur a terme el dia 8 de febrer passat, han informat aquest dimecres els agents rurals.

Efectius del dispositiu van detectar a primera hora del matí el mariscador fent una primera immersió a Llançà i posteriorment en va fer una altra a Roses, on va ser interceptat en sortir de l'aigua.

En total li van trobar 277 garoines, quan el màxim permès per llicència i dia per a un pescador recreatiu són 150.

Els agents li van decomissar els eriçons sobrants i els van tornar al mar i la inspectora de pesca va aixecar acta per excedir-se a la quota de captures, cosa que li suposarà una sanció administrativa per part del Departament d'Acció Climàtica.

Es dona el cas que aquest mariscador, veí de Roses, ja havia estat denunciat com a mínim en una ocasió aquest any per la Policia Municipal de Cadaqués per excés de quota i també el 18 de febrer de l'any passat a Roses, no només per fer-ne més captures de les permeses sinó perquè el van sorprendre in fraganti venent-les en una peixateria del poble.

La normativa estableix que només es poden comercialitzar les captures amb llicència de mariscador professional, no amb la de recreatiu de què disposava ell, que està prohibit.

Arran d'aquesta reincidència, les diverses actes que se li van aixecar el febrer passat van acabar amb una sanció de 17.000 euros.

Les multes per furtivisme o per intentar burlar la normativa poden arribar a 300.000 euros.