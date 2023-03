Tres homes han resultat ferits després de llençar-se pel celobert des d'un tercer pis d'un bloc de pisos de la Jonquera on els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local, estaven fent diversos registres per tràfic de drogues. La intervenció policial, on ha participat l'ARRO, ha començat poc després de les onze del matí en un edifici, ubicat al número 62 a tocar de l'N-II. La policia ha registrat tres habitatges i, abans que entressin al pis, els tres ocupants s'han precipitat al buit des d'una finestra. Els agents els han localitzat al primer pis. Tots tenien contusions i a un d'ells se l'ha hagut de traslladar al Trueta en helicòpter ferit greu.

El tercer implicat també ha estat traslladat al centre hospitalari amb una ferida oberta a la cama. L'operatiu s'ha saldat amb cinc detinguts. Els agents també hi han trobat cocaïna, marihuana i heroïna. La investigació, que comptava amb diverses ordres judicials de registre, va començar fa mesos i ha culminat amb les entrades i registres d'aquest dijous. Pel que fa als tres ferits, els Mossos estan pendents de fer l'entrada el pis des d'on s'han llençat per valorar si els acaben detenint.