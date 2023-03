Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes, d'edats compreses entre els 36 i els 60 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt continuat en supermercats de Roses i Empuriabrava. Els fets van passar el 2 de març a les dotze del migdia, quan els agents d'aquesta comissaria patrullaven per la zona de Santa Margarida. En aquell moment, van observar com al voltant d'un supermercat hi havia un vehicle del qual en sortien quatre individus amb auriculars a les orelles i telèfons per estar comunicats i entraven a l'establiment.

Davant l'actitud sospitosa dels homes, els agents van restar a l'exterior del supermercat per comprovar que no cometessin cap il·lícit penal. Moments més tard, els policies van veure com una de les caixeres sortia darrere de dos dels homes, que havien sortit per les línies de caixa amb bosses plenes de productes sense pagar. Els mossos van comprovar que havien furtat productes per valor de 262 euros. Tot seguit, van anar cap al vehicle dels lladres on van trobar dues bosses plenes de productes d'un altre establiment de la mateixa cadena però de la població d'Empuriabrava. El valor total del botí entre els dos establiments ascendia a 510 euros. Els dos homes van quedar detinguts per un delicte de furt continuat. Més tard, una segona patrulla que es trobava per la zona va localitzar i detenir els altres dos homes que viatjaven al mateix vehicle. Els detinguts, alguns dels quals tenien antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Roses, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.