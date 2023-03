El 2022, Salut Empordà Cooperació, l’ONG de la Fundació Salut Empordà, va donar suport a 127 persones de l’Alt Empordà, gràcies als seus projectes locals d’ajut per a medicació i de préstec de material ortopèdic. Aquesta és una de les dades que s’extreu de la memòria de l’any passat, que també recull l’activitat internacional duta a terme.

Pel que fa al material ortopèdic, enguany s’han estrenat unes instal·lacions per a l’emmagatzematge de llits a la zona de l’Aigüeta de Figueres. Continuen col·laborant en aquest projecte el Col·legi de Farmacèutics de Girona, que ha fet una contribució econòmica de 400 euros, i Taberna Libraria, que ha aportat novament 400 euros. Aquests diners s’han invertit en l’adquisició de cadires de rodes, dues grues per mobilitzar pacients i funcionament bàsic del projecte, amb un total de 970 euros. També cal destacar la donació de sis llits articulats per part de la Clínica Girona. L’any passat es van beneficiar 109 persones d’aquest projecte, xifra que s’enfila fins a les 649 des del seu inici.

Respecte a l’ajut per a la medicació, es consolida al llarg del 2022 i es manté actiu gràcies a la col·laboració de diferents farmàcies de la comarca de l’Alt Empordà. Es van ajudar divuit persones.

D’altra banda, en l’àmbit internacional, es van desenvolupar projectes de col·laboració amb centres de salut del Senegal. Concretament, es van desenvolupar tres projectes al Senegal, que van arribar a més de 8.000 persones. El primer de tots es va iniciar el 2018, en col·laboració amb el Centre de Salut de Thillé Boubakar que s’ha mantingut fins a l’actualitat. El 2022, se’ls ha proporcionat un desfibril·lador extern automàtic donat per l’Equip d’Atenció Primària de Figueres i un electrocardiògraf donat per la Fundació Salut Empordà. Dues infermeres voluntàries de l’associació hi van viatjar per formar al personal en la seva utilització. Aquest projecte va ser subvencionat pel Col·legi de Metges de Girona (COMG), amb una aportació de 1.750 euros.

El segon projecte al Senegal és de suport als dispensaris de Leboudu Doue i de Marda. L’any passat es van millorar les instal·lacions i es va aportar material hospitalari. Aquest projecte va ser subvencionat per l’Ajuntament de Figueres, amb una aportació econòmica de 8.220 euros.

Per últim, s’ha iniciat la finalització de la construcció del dispensari de Nianga Diéry. La subvenció serà amb fons de l’ONG i tindrà un cost de 16.000 euros.