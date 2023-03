L’Ajuntament de Figueres ha recaptat en aquest mandat 160.438 euros en multes per incivisme. S'han tramitat el 100% de les imposades. Això suposa 25 vegades més que entre 2007 i 2018.

Segons les dades, en el període 2019-2022 es van interposar un total de 1.133 multes per incompliments de l’ordenança municipal de civisme i convivència i de la llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana. Això ha permès recaptar els 160.438 euros en aquests quatre anys. Les sancions per incivisme han augmentat lleugerament respecte anys anteriors però el fet diferencial és que en els quatre darrers anys, aquestes s'han tramitat en la seva totalitat, remarca l'Ajuntament. Només durant el 2022, la Guàrdia Urbana ha tramitat 463 sancions, una xifra que contrasta amb les només 21 que es van tramitar al llarg de 2018.

Alcohol a la via pública

Les infraccions més sancionades entre 2019 i 2022 són el consum d’alcohol a la via pública, que representa el 34% de les multes; pertorbar el descans veïnal, que són el 15%; embrutar la via pública, el 12%; ocupar la via pública sense autorització, que sumen el 10% de les sancions; la venda ambulant, amb un 8%, i orinar al carrer, que acumula el 6% dels expedients.

Pel que fa a l’efectivitat de les multes, en l’anterior mandat els percentatges de tramitació eren del 34% en el 2017 i de tan sols el 14% en el 2018, constaten. Això significa que "la gran majoria de les sancions que imposava la Guàrdia Urbana no seguien cap mena de tramitació i es perdien". Les dades que aporten són que els anys 2017 i 2018 l’Ajuntament de Figueres tan sols va recaptar 6.414 euros en multes per incivisme. Mentrestant, des de l'Ajuntament posen de manifest que "entre els anys 2019 i 2022 s’han ingressat 160.438 euros pel mateix concepte gràcies a que el percentatge de tramitació de les sancions és del 100%".

El vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, ha explicat que aquestes dades demostren que “quan no ens cansem de repetir que a Figueres hem posat les eines per lluitar contra la inseguretat i l’incivisme, no només són paraules, perquè hem multiplicat per 10 les multes tramitades i hem multiplicat per 25 els diners recaptats amb aquestes sancions”.

Casellas ha afegit que “malauradament fins fa quatre anys ser incívic a Figueres sortia gratis perquè la majoria de les sancions no es tramitaven".