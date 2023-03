La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat un home a 3 anys de presó per robar 100 euros d'un establiment de Roses l'any 2017. L'acusat ha admès els fets i ha acceptat la pena de presó, que redueix a la meitat la pena que inicialment li demanava la fiscalia i que ascendia als 6 anys de presó perquè l'home és reincident.

Els fets van tenir lloc en un moment indeterminat de la matinada del 21 de gener, quan l'acusat va entrar dins l'Hostal Puigrom de la localitat fent un forat per la porta de l'entrada, que era de vidre. Un cop dins va quedar-se 100 euros en monedes que hi havia dins la caixa registradora.

El robatori va provocar desperfectes valorats en 193,60 euros.

Cinc robatoris més

El processat va ser condemnat per haver efectuat dos robatoris més i per haver-ne intentat perpetrar tres més entre el 2010 i el 2014. El pacte al qual han arribat les parts rebaixa a la meitat la pena, però a canvi la substituirà per l'expulsió de l'Estat per un termini de 7 anys. Amb tot, encara té altres causes pendents que s'hauran de resoldre abans d'executar la pena. La sentència és ferma perquè cap de les parts ha mostrat la intenció de recórrer-la.