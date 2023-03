Una manifestació a la frontera fa tallar l'autopista al Voló.

Aquesta mobilització provoca el tall en ambdós sentits de circulació a l'altura del peatge del Voló, l'últim abans de travessar la frontera.

Això, per tant, provoca que els vehicles hagin de sortir de forma obligatòria a la sortida de Perpinyà Sud a l'A-9 i en el cas dels que procedeixen d'Espanya a través de l'AP-7, hagin d'anar per vies alternatives.

Aquesta manifestació a la part francesa de la frontera es realitza per protestar contra la modificació de l'edat de jubilació a França.

La mobilització ha començat cap a les vuit del matí d'aquest dijous i hi ha uns 200 manifestants al peatge que bloquegen ambdós sentits, segons el diari L'Indépendant.

Les restes d'un accident

Per altra banda, a l'autopista AP-7 al seu pas ja per Catalunya també hi ha complicacions a la zona de l'Alt Empordà, concretament a la Jonquera.

Hi ha un carril tallat a la Jonquera arran d'un accident de trànsit que va tenir lloc ahir al vespre. Un cotxe i un camió van xocar mentre circulaven per l'autopista poc abans de les nou del vespre. El vehicle pesant va acabar amb flames. Tot i això, segons el Servei Català de Trànsit, no es van haver de lamentar ferits.

Arran dels fets es van activar els Mossos, Policia Local, SEM i Bombers i es va tallar l'autopista en sentit Girona fins a tres quarts de dues de la matinada. En aquell moment, es va reobrir el trànsit però deixant un carril tallat. Des de llavors, els tècnics de carreteres estan treballant per arreglar els desperfectes causats per l'accident. S'ha de reasfaltar la zona.