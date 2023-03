Segon dia de cues a l'AP-7 a la Jonquera per unes obres per refer el ferm de la via.

El Servei Català de Trànsit informa que hi ha retencions des del Pertús. Aquesta situació de congestió ahir va arribar fins al Voló, ja a la banda francesa de la frontera. Cues quilomètriques des del Voló a la Jonquera per obres a l'AP-7 Els treballs de reparació de la calçada mantenen un carril tallat en sentit Girona. Una restricció que es produeix des d'ahir de matinada i després que es produís un accident de trànsit el dia abans al vespre. Van xocar un camió i un cotxe. El vehicle més malparat va ser el pesant, que va acabar del tot cremat. Aquest és el que va provocar danys sobretot al ferm de la via i, per tant, que s'hagi de refer la calçada.