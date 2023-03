Carlota Albanell i Estefania Valverde són dues joves emprenedores que acaben d’aterrar a les instal·lacions de la Incubadora Vertical de Figueres per a desenvolupar el seu projecte empresarial amb l’aixopluc de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Carlota Albanell és advocada i economista. L’any 2021 va guanyar el Programa Santander Explorer a l’espai de la Universitat Pompeu Fabra i el 2022 va obtenir el Programa Start-UPFlama del mateix centre. És la impulsora de PictoLex, un projecte que parteix d’una idea de negoci «per crear documents jurídics en format de còmic, utilitzant un llenguatge senzill i planer, fàcilment comprensible i amb plena validesa legal». Pictolex té com a objectiu simplificar els documents jurídics, com ara els contractes, que sovint poden resultar difícils de comprendre per a la població que no té coneixements de dret.

Carlota Albanell considera que la seva proposta «pot ser de molta utilitat» per a empreses i entitats que generen un gran volum de documentació jurídica. Per a aquesta jove emprenedora de mare figuerenca, posa com a exemple que aquesta simplificació de contractes amb validesa legal «els permetria reduir el temps que han de dedicar a explicar les seves condicions de servei i aconseguirien fidelitzar els clients a partir d’una visió més oberta i propera, amb la qual cosa també s’evitarien possibles reclamacions i conflictes».

Estefania Valverde es va formar a AIFO de Girona, resideix a Figueres i és la impulsora d’Edesignweb, dedicada als serveis digitals per a la visibilització empresarial. «La nostra especialitat és oferir un servei integral a les empreses amb la participació d’un grup de col·laboradors professionals que fan possible posada en marxa i gestió de tots els canals de comunicació possibles. Des d’Edesignweb coordinem tots aquests treballs, de manera que el client només ha de tenir contacte amb un sol interlocutor», detalla.

Valverde té un marcat esperit autodidacte i considera que el seu caràcter inquiet «m’ajuda a pensar solucions de manera constant, al mateix temps que aprenc a projectar coses noves». Creu que «per a generar una bona estratègia digital cal emfatitzar molt bé en la forma com es transmet el missatge, perquè aquest aconsegueixi assolir els objectius que s’hi plantegin».