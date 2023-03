Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tarragona l'acusat de matar un jove a ganivetades en el si d'una baralla durant un robatori al centre de Figueres el dia 3 de desembre.

Els investigadors ja el tenien identificar i el van arrestar ahir mentre perquè estava creant molèsties a un vagó de tren.

El detingut ha passat aquest matí a disposició del Jutjat de Figueres que instrueix la causa i ha decretat el seu ingrés a presó sense fiança.

Els dos joves -homicida i víctima- segons apunta la investigació es van barallar durant un robatori en un bar del carrer Monturiol, tal com va avançar Diari de Girona. Durant l'enfrontament, el sospitós li va clavar diverses punyalades. Tant la víctima com l'agressor eren coneguts per la policia.

Després l'agressor va fugir i va aconseguir escapar-se de la policia. A partir de llavors, se'n va desconèixer el seu parador. Segons l'ACN, abans d'abandonar Figueres, s'hauria desfet del ganivet als lavabos de l'estació de busos.

Pel que fa a la víctima, després de socórrer-la, el SEM la van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona però havia perdut molta sang i va morir poc després. La víctima presentava diverses ganivetades a les cames i al cap. Una d’aquestes li va agafar la femoral, cosa que li va suposar la pèrdua de molta sang.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) va obrir una investigació per esclarir els fets i va aconseguir identificar plenament el presumpte autor, que es trobava en parador desconegut, i sobre el qual van emetre una ordre de detenció.

Ahir, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís on una persona estaria creant molèsties a un vagó de tren a la demarcació de Tarragona. En arribar l’indicatiu policial va identificar i detenir aquest home, en comprovar que es tractava de la persona investigada pel crim de Figueres.