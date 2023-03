La CUP de Figueres ha presentat els cinc primers candidats de la llista per a les eleccions municipals. Pere Bosch, Berta Sayeras i Oriol Casadevall se sumen a l’equip de Xavier Colomer i Júlia Bardera, candidats que la formació ja va anunciar el maig del 2022. L’elecció dels candidats ha estat el resultat d’un procés engegat per la CUP el mes de novembre passat, que va impulsar la creació d’una comissió de llistes independent de la seva assemblea permanent. La comissió de llistes, integrada per persones properes a la formació política (ex-regidors i persones vinculades al teixit associatiu de la ciutat), s’ha reunit fins al mes de febrer amb l’objectiu de presentar una proposta de llista per a les eleccions municipals.

La proposta de la comissió, ratificada per la militància, erigeix Pere Bosch en la tercera posició, Berta Sayeras en la quarta i Oriol Casadevall en la cinquena. El cap de llista per la CUP, Xavier Colomer, assegura que els candidats que l’acompanyen «són persones amb un compromís indiscutible amb Figueres, arrelats als valors de transformació social que la ciutat i l’Ajuntament necessita».