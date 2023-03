L'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de quedar-se 39.837,06 euros d'una empresa de Vilacolum on prestava serveis de comptabilitat durant el 2016. El cas ha arribat a judici set anys després, motiu pel qual la defensa, en cas de condemna del processat, demana que s'apliqui una atenuant de dilacions indegudes.

L'acusat s'enfronta a 4 anys i mig de presó per un delicte d'apropiació indeguda. Els fets haurien tingut lloc durant el 2016, quan l'acusat treballava com a autònom fent tasques de comptabilitat per la víctima, gerent d'una empresa de maquinària agrícola.

La víctima ha manifestat davant el tribunal de la secció tercera que va contractar el processat perquè li portés la comptabilitat de l'empresa, i que ell no autoritzava les transferències que es feien al compte. Tan ell com l'acusat tenien les claus d'accés a l'aplicació bancària, i un dia van trucar-li del banc i va ser quan va adonar-se que al compte hi havia moltes transferències de sumes elevades de diners que anaven a parar a un compte de destí que desconeixia. Aquest compte era d'una empresa a nom de l'acusat.

La víctima també ha dit que el processat li va recomanar que contractés una pòlissa de crèdit de 25.000 euros, a la qual també tenia accés a través de la banca en línia.

Segons la fiscalia, el processat va fer 37 transferències entre el 27 de març i el 8 de novembre.

Un atac informàtic

L'acusat ha negat haver-se quedat diners i ha assegurat que per fer cada operació necessitava la firma del propietari de l'empresa. També ha atribuït a un atac informàtic les sortides de diners.

Més enllà de la pena de presó, la fiscalia també demana que torni els diners dels quals s'ha apropiat i que pagui una multa de 3.000 euros. La defensa, per contra, demana l'absolució, però en cas de condemna sol·licita que s'apliquin dues atenuants: una de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici i una de reparació del dany.