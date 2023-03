El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha aprovat el projecte per construir un nou enllaç alçat a la carretera de l'N-260 entre Ordis, Navata i Vilanant per 5,34 milions d'euros. Es tracta de substituir l'actual intersecció en forma de 'T' entre la carretera estatal i la C-26 a Figueres. Aquest dijous el Mitma també ha adjudicat per 1,68 milions d'euros les obres per construir dues rotondes a l'N-II en les interseccions amb Garrigàs i el Far d'Empordà. Les dues rotondes que substituiran les actuals interseccions de l'N-II amb la GIV-6226 entre Garrigàs i Borrassà i amb la C-31 entre Vilamalla i el Far d'Empordà.

El govern espanyol ha anunciat diverses inversions en les carreteres de l'Alt Empordà aquest dijous a través de diversos comunicats. Per una banda, hi ha l'adjudicació de les obres per construir dues rotondes a l'N-II al seu per Garrigàs i el Far d'Empordà. El Mitma recorda que aquest tram de nacional encara no s'ha desdoblat, si bé es projecta en un futur dotar la via de dos carrils per banda en el tram de la variant de Figueres i la seva connexió directa amb l'AP-7. Malgrat tot, el govern espanyol aposta per construir aquestes dues rotondes per substituir la intersecció actual entre la nacional i la GIV-2662 i la C-31.

Per altra banda, el ministeri també ha aprovat definitivament el projecte del nou enllaç de l'N-260 entre els municipis d'Ordis, Navata i Vilanant. Es tracta d'un projecte que afectarà 500 metres i substituirà la intersecció en forma de 'T' que hi ha actualment entre l'N-260 i la C-26. El projecte preveu construir un enllaç a una alçada diferent entre les dues carreteres per garantir la seguretat dels vehicles i evitar els girs creuats. A més, es construiran diversos camins per garantir l'accessibilitat de les finques properes.

Les actuacions s'emmarquen en el programa de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de l'Estat. El Mitma recorda que a la demarcació de Girona ja s'han invertit 60 milions d'euros des del juny del 2018 dins d'aquest programa de manteniment.