La tercera edició del Saló dels Oficis de Figueres aplegarà 150 empreses, 3000 alumnes i l'administració.

Se celebrarà del 21 al 23 de març al Castell de Sant Ferran.

El certamen està plenament consolidat i és un referent i un exemple a seguir a la demarcació de Girona i a la resta de Catalunya.

Durant tres dies entre 2500 i 3000 alumnes de la comarca podran interactuar amb 150 empreses col·laboradores.

Es tracta d'un espai de trobada i de creació de sinergies entre estudiants i sector empresarial.

L’objectiu és que els estudiants puguin veure, d’una banda, les diferents opcions formatives que els ofereix la comarca així com l’activitat de les empreses segons els diferents perfils professionals.

Aquesta tercera edició presenta canvis importants, ha informat l'Ajuntament de Figueres, pel creixement del certamen, i amb l'objectiu de millorar la divulgació de les tretze famílies formatives que hi ha actualment als instituts i centres de l'Alt Empordà: activitats físiques i esportives, administració i gestió, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, indústries alimentàries, hoteleria i turisme, imatge personal, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, serveis socioculturals i a la comunitat, sanitat, transport i manteniment de vehicles i maritimopesquera.

S'amplia l'espai

A més a més, en aquesta edició, s'hi sumen els alumnes de tercer d'ESO (fins ara era a partir de quart). A causa del creixement del Saló, aquesta edició deixa enrere els espais de l'arsenal del castell de Sant Ferran per ubicar-se en el fossar, amb dues carpes de grans dimensions. Els espais es distribuiran seguint les tretze famílies professionals.

En un mateix punt, hi haurà les dues empreses que representen el sector, l'institut que ofereix el cicle formatiu i els tallers de demostració de cada especialitat. A banda, es faran tallers pràctics, de manera que els alumnes puguin veure de forma pràctica els sectors professionals.

El dia 22, a la tarda, se celebrarà la jornada de portes obertes amb les famílies, perquè puguin conèixer les opcions i veure el certamen.

Sortides laborals

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que “hem d'estar orgullosos d'aquest Saló dels Oficis, que ens ajuda a consolidar la nostra ciutat i la nostra comarca com a referents de la formació professional a Catalunya. És molt important retenir el talent a la comarca, que els joves tinguin sortides aquí, i apostar pels sectors industrials per a la diversificació econòmica, per a la creació d’ocupació de més qualitat, per a fomentar i augmentar la competitivitat d’empreses i treballadors, de diversificar el nostre model econòmic i reforçar els sectors en els quals som forts”.

Per la seva banda, Meritxell Garrido, directora de la Fundació dels Oficis, ha explicat que "l'evolució del Saló dels Oficis ha estat molt positiva. En la primera edició, hi van assistir 600 alumnes, en la segona, 1500 i aquest any rebrem fins a 3000 alumnes".

El Saló dels Oficis està organitzat per la Fundació dels Oficis i l’Ajuntament de Figueres, amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació i el departament d’Educació i el Servei d’Ocupació de Catalunya té com a objectiu donar valor als oficis i promocionar-los entre els joves de la comarca.